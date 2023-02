Serie A1 femminile

Si continua con coach Luca Paniconi alla guida della Cbf Balducci, il tecnico ha dato appuntamento a oggi alle ragazze spazzando via le voci di un possibile esonero. Le maceratesi sono tornate a mani vuote da Firenze dove hanno perso 3-0 contro Il Bisonte, ma ancora una volta hanno chiuso due set a 23 punti. E non è la prima volta che la squadra va vicina a vincere un parziale: era successo in casa di Milano quando per due volte le ragazze si sono fermate a quota 23, a Cuneo hanno perso un set a 22, a Casalmaggiore hanno perso il quarto set a 25, a Busto Arsizio a 31. Tante occasioni che avrebbero potuto regalare una maggiore convinzione e determinazione, oltre che punti come a Casalmaggiore quando il risultato era sul 2-1 per le locali. Purtroppo Macerata è la squadra che ha fatto meno punti (1.149), dopo c’è Perugia (1.262). C’è qualche giocatrice in difficoltà, eppure la Cbf Balducci è ancora in lotta per la salvezza. È un obiettivo difficile, di certo si dovrà lottare con maggiore determinazione per fare quel piccolo, ma decisivo, passo avanti e si riesca a portare a casa quei set.

Sabato alle 20.30 al Banca Macerata Forum si accenderanno le luci per la visita del Vero Volley Milano, uno dei top club dell’A1, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD+. Le lombarde sono terze in classifica e hanno un organico di primo livello, qualche nome? La palleggiatrice Alessia Orro, la centrale Jovana Stevanovic, la schiacciatrice Myriam Sylla.