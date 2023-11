Serie A2 femminile. Cbf Balducci, obiettivo recuperare le infortunate

La Cbf Balducci Macerata sta gettando le basi per la gara in Puglia contro Narconon Melendugno, neopromossa nel campionato di A2 di volley femminile. La formazione di coach Stefano Saja va a caccia nel penultimo turno di andata di punti fondamentali anche in ottica Coppa Italia, infatti si qualificano ai quarti le prime quattro della classifica del girone di andata e arrivare più in alto possibile (primo o secondo posto) garantirebbe di giocare la sfida secca dei quarti in casa.

Ma c’è anche un’altra priorità in casa maceratese, e cioè recuperare le infortunate Federica Busolini e Arianna Vittorini per averle a disposizione nel match di domenica. Domani la squadra partirà alla volta del Salento per il match di domenica e continuare il positivo momento. La Cbf Balducci è reduce dalla vittoria interna contro le bergamasche del Costa Volpino, il successo ha permesso alle arancionere di confermare il secondo posto nel girone B condiviso con Cremona, sorpresa della prima parte di stagione.