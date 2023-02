Serie A3

"Le vittorie ci hanno dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, ci hanno aiutato ad affrontare e a risolvere i momenti difficili durante le partite". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, mette nel mirino la Monge-Gerbaudo Savigliano, avversaria alle 18 di oggi nella sesta giornata di ritorno del campionato di A3 di volley. Si giocherà al palasport di Cavallermaggiore dove i maceratesi, quarti in classifica, vogliono avvicinarsi ai piemontesi che occupano la terza piazza e hanno 6 punti in più degli avversari. Il tecnico dei maceratesi ricorda la vittoria su Brugherio che ha riservato una fase delicata. "Dopo un’ottima partenza, gli avversari sono stati bravi mettendoci in difficoltà ma abbiamo reagito. La squadra si è aggrappata alle proprie risorse mentali e ha superato l’ostacolo portando a casa una vittoria importante". A Savigliano i biancorossi sono attesi dall’ennesimo esame. "Sappiamo – conclude Gulinelli – che dalla prima di ritorno il nostro percorso è fatto di esami e finali, questo è l’approccio col quale dovremo affrontare il resto della regular season. Con Savigliano sarà una partita importante, per avvicinare il podio in campionato e per proseguire nella preparazione alla fase playoff, continuando a migliorarci nel gioco". Il Savigliano è reduce da 9 vittorie di fila. "Ci attende – spiega Daniele Mellano, centrale del Savigliano – una partita tosta, dovremo essere bravi a provare ad imporre il gioco sin da subito. All’andata giocammo una delle nostre migliori partite per riuscire ad imporci là, ma da quel momento Macerata è cresciuta molto, con un percorso netto, tra campionato e Coppa. Servirà, insomma, una grande prova da parte di tutti".