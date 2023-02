"Con Garlasco avremmo dovuto e potuto avere un approccio diverso, per di più giocando in trasferta". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, si sofferma su questo aspetto più che sui vari fondamentali. "Non voglio togliere meriti agli avversari – spiega – che hanno iniziato la partita indiavolati in battuta e prendendosi anche dei rischi in attacco, però dobbiamo sapere già in partenza che contro di noi gli avversari daranno tutto". Garlasco e Parma sono le formazioni che hanno battuto la squadra maceratese all’andata e al ritorno. "Con Garlasco siamo partiti male e non possiamo concedere un vantaggio di due set. Nel quarto eravamo 13 pari quando abbiamo fatto fatica a portare il cambio palla ai nostri livelli, poi nel finale abbiamo commesso qualche errore in battuta". Nel terzo set è stata una Med Store diversa. "Abbiamo vinto con un assetto differente mettendo Lazzaretto al centro e inserendo Margutti per avere più equilibrio in ricezione".

Gulinelli aveva detto che la squadra era attesa da una serie di finali. "E lo ripeto, ma contro Garlasco l’atteggiamento non era quello giusto". La sconfitta con i lombardi è una lezione da apprendere in fretta. "Dobbiamo sapere – osserva il tecnico – che in partita gli avversari, che partono senza i favori del pronostico, ci aggrediranno potendo giocare con una maggiore libertà mentale. Noi dovremo farci trovare pronti trovando le contromisure in allenamento portandole poi in partita".