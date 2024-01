Serie A3 maschile. Banca Macerata allunga il passo

VOLLEY BANCA

3

ERM GROUP SAN GIUSTINO

1

VOLLEY BANCA : Marsili 8, Orazi, Pahor, Fall 10, Casaro 27, Sanfilippo 6, Scrollavezza 1, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 6, Lazzaretto 13. NE: Penna, Ravellino. Allenatore: Castellano.

ERM GROUP SAN GIUSTINO: Troiani, Marra, Cozzolino, Ricci, Bragatto 6, Skuodis 8, Biffi 2, Stoppelli, Wawrzynczyk 23, Cappelletti 15, Quarta 7. NE: Cioffi, Panizzi. Allenatore: Bartolini.

Arbitri: Vecchione e Gasparro.

Parziali: 25-27, 25-19, 25-21, 25-20.

Durata set: 32’, 26’, 29’, 28’. Totale: 115’.

Allunga il passo la capolista Volley Banca Macerata che batte gli umbri del San Giustino, seconda forza dell’A3 di volley assieme a Fano sconfitto al tie break a Sabaudia. Gli umbri partono forte nel primo set e allungano il passo (12-18) sfruttando la buona serie in battuta di Skuodis e il muro-out di Wawrzynczyk. Macerata non si arrende, macina gioco e punti (19-20) rimettendo in piedi la partita. La Volley Banca Macerata annulla due set ball ma poi commette un paio di errori fatali, San Giustino chiude 25-27. Si riparte. La gara è in equilibrio (14-13) quando la squadra di casa accelera (20-15). Il set è nelle mani di Macerata che non se lo lascia sfuggire (25-19). È combattuto l’avvio di terzo set quando Macerata trova il break del 9-6. Crescono i biancorossi che scappano (20-14). Il set è in pugno, anche se l’ex Wawrzynczyk si carica San Giustino sulle spalle (23-20). Il tentativo di rimonta è vanificato da Macerata che chiude i giochi (25-21). Il quarto set è all’insegna dell’equilibrio (14-12). Provano a scappare i biancorossi, letali a servizio stavolta con Lazzaretto (17-13). Macerata allunga fino al +5, Skuodis accorcia per San Giustino che prova la rimonta nel finale (22-18), ma i biancorossi gestiscono bene l’ultima del match fino a quando il pallonetto di Lazzaretto (25-20) fa partire i titoli di coda.