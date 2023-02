Serie C, Banca Macerata in testa Sabato all’assalto della Sabini

È al primo posto la Banca Macerata nel girone D di serie C, la squadra di coach Carlo Giacomini ha battuto la Sabini. I maceratesi sono in testa con 24 punti, una lunghezza avanti alla Bertuccioli G. Real Bottega di Vallefoglia. Sabato la Banca Macerata sfiderà proprio la seconda in classifica in un primo scontro diretto per la testa del Girone D.

La rosa del Banca Macerata: Matt Bryan Despaigne Gonzalez, Riccardo Martusciello, Riccardo Gentili, Francesco Ricci, Francesco Maccari, Francis Owusu, Edoardo Marconi, Leonardo Giacomini, Marco Valenti, Cesare Cavagna, Goran Vega, Simone Falcetta, Alessandro Capparucci.