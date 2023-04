Serie C, stasera l’Attila Junior riceve Todi Coach Scalabroni: "Dobbiamo partire bene"

"Nei playoff è importante partire bene e mettere in chiaro le cose. Todi arriva tranquilla, senza l’assillo del risultato. Noi sappiamo che in casa dobbiamo battere il primo colpo, siamo allenati per farlo, consapevoli della nostra forza". Carica i suoi Nicola Scalabroni (foto), coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che oggi comincerà il percorso nelle semifinali playoff, dopo essersi piazzata quarta nel torneo di C Gold. Oggi alle 21.15, nel palasport Medi, andrà in scena gara-1. Proprio l’ultima partita della regular season aveva visto le due compagini affrontarsi, e in quell’occasione era stata l’Attila Junior Basket prevalere 94-69. Tuttavia, coach Scalabroni non intende di certo abbassare la guardia: "Sappiamo che Todi è un avversario di tutto rispetto, molto fisica e determinata che tenterà il tutto per tutto per centrare un buon risultato. Aspettiamo questo momento e lavoriamo da inizio anno per farci trovare pronti, quindi non vediamo l’ora di scendere in campo. Sarà bello vedere il palas pieno e il pubblico pronto a sostenerci e spingerci a fare bene". La formula della prima fase dei playoff sarà al meglio delle tre partite: gara-2 si giocherà mercoledì alle 21, a Todi, e qualora si arrivi a gara-3, si disputerà il 22 aprile al palasport Medi.