Serve l’impresa per centrare gli spareggi Il Matelica mette nel mirino l’Ozzano

Un’impresa per tenere la porta aperta sugli spareggi salvezza. La Halley Matelica, ringalluzzita dalla vittoria interna di domenica scorsa contro San Miniato, vuole provare a sognare nell’anticipo di oggi alle 20.30 sul campo della Sinermatic Ozzano. Si tratta di un avversario ostico, quello guidato da coach Giuliano Loperfido, che staziona nella pancia della classifica e che lunedì sera ha dato filo da torcere a Faenza, seconda della classe. Proprio il giorno di recupero in meno potrebbe però essere un fattore in favore dei biancorossi, chiamati a confermare i progressi dell’ultimo mese per giocarsela al PalaArti Grafiche Reggiani. La formazione di Ozzano ha un nucleo consolidato da anni per lottare nella categoria. Il faro è il pivot Dimitri Klyuchnik, centimetri e talento con pochi eguali nel ruolo in serie B, come dicono i 15,1 punti (62% da 2 e 6,5 rimbalzi a gara). Parliamo in generale di una squadra fisica, che predilige il gioco corale e a ritmo alto, ma che tende anche a sprecare molto (le 19,9 palle perse a partita fanno della Sinermatic la peggiore del girone, con ampio distacco sulle altre). Servirà una gara di grande attenzione e concentrazione per non tornare dall’Emilia con le ossa rotte. Il match verrà trasmesso in diretta su LNP Pass.

m. g.