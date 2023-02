Obiettivo: lasciarsi alle spalle un "gennaio nero". Solamente la vittoria può risultare la medicina migliore per il Valdichienti Ponte che nell’odierno derby casalingo contro il Chiesanuova ha l’opportunità per mettere fine ad un inizio girone di ritorno da incubo, caratterizzato da quattro sconfitte subite in altrettante gare. "Arriviamo a questo appuntamento in buone condizioni, avendo anche recuperato alcuni elementi della rosa – ha analizzato il tecnico argentino Dario Bolzan –. Sicuramente siamo reduci da un momento di grossa difficoltà, pertanto, in quest’occasione dovremo fare tutto il possibile per rimetterci in carreggiata attraverso una prestazione importante. Questo gruppo si merita ben altri risultati rispetto ai precedenti ultimi quattro – ha precisato –. Ci attende un avversario che arriverà in casa nostra con l’intento di conquistare dei punti e daranno il massimo per cercare di raggiungere il loro obiettivo". Sull’altro fronte è stata di recente cambiata guida tecnica, con l’arrivo di mister Andrea Mazzaferro al posto di Gianluca Giacometti, ma per i calzaturieri sarà fondamentale ritrovare lo smalto della prima parte di stagione, dove erano quasi vicini al vertice della graduatoria, senza dimenticare il brillante percorso che li ha condotti ad alzare la Coppa Italia di Eccellenza a dicembre. Le serie di risultati negativi ha fatto scivolare il Valdichienti addirittura fuori dalla zona playoff però il tempo a disposizione per recuperare non manca, infatti, considerando i 28 punti ad oggi in graduatoria, la strada per riagguantare l’alta quota dista solo quattro lunghezze. "È vero che non mi piace vedere la classifica o fare dei conti ad inizio febbraio – ha dichiarato mister Bolzan –, questo però non vuol dire che accettiamo ben volentieri un risultato negativo, la sfida contro il Chiesanuova per noi è una sorta di finale e come tale deve essere affrontata".