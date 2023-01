"Servirà la migliore Civitanovese L’Atletico Centobuchi è forte"

"Massima attenzione ad una squadra partita con qualche difficoltà ma che era nella griglia delle favorite e che, soprattutto, si è ripresa molto bene. E non è un caso se ora viaggia in zona playoff, dato che vanta diversi giocatori di categoria". Francesco Nocera, tecnico della Civitanovese, avverte i suoi quando parla della gara di domani; alle 15 i rossoblù ospitano i biancazzurri dell’Atletico Centobuchi, a quota 24 punti, 12 lunghezze in meno rispetto alla formazione rivierasca, che guida la classifica con un divario di 7 punti sulle seconde Aurora Treia e Monturano. Rossoblù che si presentano alla sfida privi dell’infortunato Garcia, out per una distorsione alla caviglia procurata in allenamento. "Ne avrà almeno per un altro mese", spiega Nocera che nel frattempo si gode il recupero di pezzi importanti della rosa. "Strupsceki si è ripreso al 100%, così come è a posto Becker. Su quest’ultimo, però, – ammette – bisogna andar cauti e impostare allenamenti mirati, sennò si rischia di far riemergere alcuni guai fisici". Ma le carte in mano dell’allenatore sono tante e su tutti pesa l’ingaggio di Trombetta, il cui contributo può essere prezioso in fase difensiva. "Nel mercato invernale l’indicazione è stata quella di assicurarci un rinforzo per reparto. E così è stato, con Trombetta, Cipriani e Wali. Poi abbiamo integrato altri cinque ragazzi delle giovanili, che insieme agli under già noti, si allenano con la prima squadra e sono pronti al debutto". Il clima è più che disteso in casa rossoblù: si è reduci dalla vittoria contro la Monterubbianese. "La voglia e la cattiveria di Porto San Giorgio siano la bussola per tutto il girone di ritorno" conclude Nocera.

Francesco Rossetti