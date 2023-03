"Servirà una prestazione di grande attenzione"

"Affronteremo una delle formazioni più in salute in questo momento, servirà una partita maiuscola e di carattere per tutti i novanta minuti". Così Francesco Cantatore, allenatore del Corridonia, presenta la sfida di domani in casa del Potenza Picena che mette in palio punti pesanti. "L’avversario – continua il tecnico del Corridonia – è uno dei più temibili del campionato, perché è una formazione forte e ben allenata. Gli ultimi risultati testimoniano la forza dell’avversario, ma noi non avremo timori reverenziali e andremo a Potenza Picena per giocare la partita a viso aperto, con umiltà, grinta e determinazione. Cercheremo di fare una bella prestazione sulla falsariga delle partite precedenti". Il tecnico precisa che i tempi di recupero per gli indisponibili sono ancora da chiarire, "vedremo prima della partita chi potrà recuperare, ma chi scenderà in campo darà il massimo".

m. n.