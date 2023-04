"Serviva un altro atteggiamento"

Anche il quarto derby con il Corridonia in due tornei di Promozione non ha sorriso alla Cluentina, non solo mai vittoriosa ma stavolta battuta 1-0 in un duello salvezza costato il sorpasso e la discesa al 13° posto. Gianluca Tomassini, curioso caso di giocatore e ds, ammette la giornata non brillante dei biancorossi, al secondo stop di fila: "Nel primo tempo siamo andati meglio, ma nella ripresa il Corridonia ha avuto più cattiveria, ha sfiorato due volte il gol prima della prodezza di Ogievba. Non siamo più stati produttivi". Non ha aiutato il fatto che vi siete presentati al cospetto della seconda miglior difesa con il solo Salvatico come punta di ruolo. "Certamente, ma mi aspettavo di più come atteggiamento". Ora siete attesi da una lunga pausa, rientrerete il 29 aprile. Come vivrete questa situazione? "Non lo so, in tanti anni non mi è mai capitato uno stop di 3-4 settimane. Tutto sommato potrebbe esserci utile perché il mister approfondirà i meccanismi con la squadra e magari ricaricheremo le energie, ricordo che nelle ultime gare affronteremo le prime tre della classe".

an. sc.