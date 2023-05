Settempeda-Appignanese, ci siamo Inizia il cammino per la Promozione

Dopodomani iniziano i playoff. Allo stadio “Gualtiero Soverchia” di San Severino si gioca Settempeda-Appignanese, semifinale del girone C (ore 16.30). Una gara secca con eliminazione diretta per stabilire chi raggiungerà il Camerino in finale. E’ il momento della verità, dunque, per i ragazzi della Settempeda che dovranno rendere straordinaria una stagione in cui hanno raggiunto l’obiettivo minimo fissato dalla società, ovvero i playoff. Adesso davanti a loro c’è l’impresa da centrare, quella del salto di categoria. Per questo obiettivo serviranno tre spareggi e altrettanti successi (oltre al 20 maggio si va in campo il 27 maggio e il 3 giugno). In questo campionato i risultati sorridono alla Settempeda (nella foto l’attaccante Alessandro Sfrappini): due vittorie sull’Appignanese, ma ogni partita fa storia a sé. Dalla parte biancorossa ci sarà comunque un doppio vantaggio: il fattore campo e due risultati su tre a disposizione. Ai padroni di casa, infatti, avendo chiuso la regular season al terzo posto, basterebbe un pareggio per passare il turno (se al 90’ il risultato fosse ancora in parità si giocherebbero altri 30’ di tempi supplementari). All’Appignanese, giunta quarta, non occorrono invece molti calcoli. L’Appignanese si presenta all’appuntamento con quasi tutti i giocatori recuperati, a parte Mannucci. A preoccupare sono le condizioni del campo per la pioggia. "Bisogna vedere – dice il diesse Maurizio Gagliardini – in quali condizioni sarà il terreno di gioco, se pioverà ancora. Ci attende un avversario di valore, con elementi di qualità e con una panchina lunga. Servirà una prestazione super".