Settempeda, la panchina ad Antonello Mancini

Sarà il tecnico Antonello Mancini a sostituire mister Ruggeri sulla panchina della Settempeda. La società di San Severino ha scelto l’allenatore di Ostra Vetere per guidare la squadra in questa parte finale del campionato e portarla fino ai play off. Classe ‘76, l’allenatore Mancini vanta diverse esperienze in club importanti come il Fano (giovanili), la Vigor Senigallia (Eccellenza, Promozione e giovanili) e l’Osimana (Eccellenza). Adesso per lui inizia questa nuova avventura nel girone maceratese della Prima categoria, dove potrà mostrare le sue qualità e confermare quanto di buono fatto nel corso della carriera da allenatore.