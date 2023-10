Settore giovanile. Disastro Primavera: L'Ascoli si sblocca con l'Under 17

BENEVENTO

2

0

BENEVENTO: Nunziante, Di Martino, Ciurleo, Avolio, Panzarino, Marrone, Rucci (21’ s.t. Pellegrino), Donatiello (29’ s.t. Politi), Perlingieri, Carriola (48’ s.t. Fastiggi), Di Serio (29’ s.t. Francescotti) Panchina: Palma, Eletto, Guerra, Esposito, Polverino, Fierro, Festino, Pengue All. Rocco

: Mengucci, Caucci, Cozzoli (41’ s.t. Ciccanti), Bando (41’ s.t. Panza), Rossi, Piermarini (21’ s.t. Gaffuri), Cosimi, Maiga Silvestri (8’ s.t. Gorika), Tarantino, Loscalzo, Delmoro (21’ s.t. Conte) Panchina: Amato, Regnicoli, Carosi, Barrotta, Ioele, Gaspari, Sciammarella All. Di Michele

Arbitro: Totaro di Lecce

Marcatori: 42’ p.t. Perlingieri, 17’ s.t. Marrone

Note: ammoniti Nunziante, Francescotti per il Benevento, Mengucci, Bando, Piermarini per l’Ascoli.

Un avvio così disastroso non si ricordava da tempo per la Primavera. La formazione guidata da Di Michele sabato è uscita sconfitta per la terza volta consecutiva, stavolta dal centro sportivo Avellola di Benevento nel match che ha visto i sanniti prevalere 2-0. In avvio il Picchio ha fallito l’occasionissima di portarsi avanti con il rigore sbagliato da Tarantino al quarto d’ora. In chiusura di primo tempo così è arrivato il vantaggio giallorosso siglato da Perlingeri. Nella ripresa i padroni di casa poi ne hanno approfittato per raddoppiare con Marrone. Di fatto il confronto si è chiuso virtualmente lì. Tanta l’amarezza al termine della gara per un inizio di campionato davvero da brividi che sta vedendo l’Ascoli relegato al ruolo di fanalino di coda insieme al Pescara, entrambe all’ultimo posto con 0 punti. Un trend terribile che ad oggi confermano le difficoltà mostrate in panchina da Di Michele. Ripetere il buon risultato playoff dell’anno scorso sarà parecchio complicato senza una netta e immediata inversione di tendenza.

A sbloccarsi invece sono stati gli under 17 di mister Ledesma che in trasferta a Lecce sono riusciti a conquistare il primo punto in classifica grazie al 2-2 finale. Qui i bianconeri sono stati bravi e tenaci nel rispondere per ben due volte ai salentini con le firme di Pettinari e De Witt su rigore nei minuti conclusivi. Vittorie infine per under 16 e 15, tutte e due impegnate lontano dalle mura amiche in quel di Frosinone. I primi, allenati da Monaco, hanno prevalso 2-1 con i centri di Verdone e Amadio, mentre i ragazzi di Cusimano si sono imposti sui giallazzurri per 2-0 grazie a Balducci e Curzi.