Settore giovanile. Esordio amaro per Gigi Giorgi

U17

1

FROSINONE U17

2

: Gabriele, Eulisi, Cipollini, Barraco, Caucci, Federico Mascaretti, Flaminio, Lo Scalzo, Calvaresi, De Witt, Pellino Panchina: Dente, Marcaccio, John Luca Mascaretti, Russo, Pettinari, Dileo, Costantini, Tatoscevitz, De Felice All. Giorgi

FROSINONE: Marini, Riccone, Buonpane, Diodati, Zorzetto, Belloni, De Filippis, Pirani, Fiorito, Molignano, Calabretta Panchina: Di Giosia, Falli, Tiberi, Tocci, Ruggiero, Belli, Menichelli, Centofante, Cenciarelli All. Mizzoni

Arbitro: Barbatelli di Macerata

Marcatori: al 2’ p.t. Fiorito (F), al 15’ s.t. Buonpane (F), al 45’ s.t. Lo Scalzo (A)

Note: al 41’ p.t. espulso Flaminio per l’Ascoli per doppia ammonizione

Male la prima di Gigi Giorgi, chiamato a guidare la formazione under 17 dopo la scelta di Ortega di lasciare la panchina per motivi personali a seguito della promozione di Ledesma in Primavera. I bianconeri al Picchio Village ieri sono finiti ko per 2-1 contro il Frosinone, nel match valevole per la decima giornata del girone c del campionato nazionale A e B. Gara subito avversa all’Ascoli che nelle battute iniziali era già finito sotto a causa della rete messa a segno da Fiorito. Poco prima del rientro altro episodio negativo col doppio giallo rimediato dal bianconero Flaminio. In inferiorità numerica per tutta la ripresa il Picchio non è così riuscito ad evitare il raddoppio di Buonpane. A nulla è servito il gol col quale Lo Scalzo ha dimezzato il divario quando il confronto si avviava praticamente all’epilogo.

Sconfitti anche gli under 16 di Monaco che a Catanzaro non sono riusciti ad evitare il 3-1. Anche qui l’Ascoli è finito sotto per 2-0 – le reti calabresi quelle messe a segno da Geraci e Giovinazzo – prima di svegliarsi e provare a reagire con la marcatura assestata da Manini. In dieci (espulso Marcoionni) però i bianconeri non hanno potuto evitare il tris calato in extremis dal giallorosso Mele.

Successo, invece, per la formazione under 15 allenata da Cusimano che contro il Catanzaro dei pari età è riuscita a passare in trasferta con un rotondo 3-0. Il rigore iniziale trasformato da Platania ha poi visto il raddoppio di Balducci intorno alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa è stato poi il bianconero Di Mattia a non fallire l’altro tentativo dagli undici metri e dare una gioia alle formazioni del vivaio. Gli under 14 infine non sono riusciti ad evitarela sconfitta in casa per 4-2 contro il Frosinone.

mas.mar.