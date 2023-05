Settore giovanile La Primavera chiude seconda

La Primavera batte il Monopoli 3-2 nel festival dei rigori assegnati, e consolida aritmeticamente il secondo posto in vista dei playoff, quando resta da giocare soltanto l’ultimo turno in trasferta contro il Pescara. Il vantaggio di 7 punti vantato sulla terza Virtus Entella è di fatto incolmabile. La capolista Lazio, invece, grazie al pareggio interno per 1-1 col Cosenza vince il campionato con una gara di anticipo. La formazione allenata da Nosdeo contro i pugliesi va subito in svantaggio dopo pochi minuti con il rigore realizzato da Mazzotta. Il pari bianconero è puntuale con l’altro penalty trasformato da Re. Sorpasso del Picchio ancora dagli undici metri con Sassanelli che viene steso in area poco prima da un avversario. In inferiorità numerica il Monopoli prova a riportare il match in parità riuscendoci ancora con Mazzotta su rigore. Quando tutto lascia presagire che l’epilogo sia questo, ecco la fiammata risolutiva di Franzolini per il 3-2 finale. Negli altri incontri andati in scena nella giornata di ieri gli under 12 guidati dal tecnico Simone Panichi, freschi vincitori del torneo internazionale ‘Spiagge d’Abruzzo Cup’, si impongono per 9-5 al termine dei tre tempi del confronto andato in scena in casa del Pagliare. La formazione mista under 12-13 invece prevale 5-4 sul Villa Pigna nella gara disputata al centro sportivo Tofare. Oggi amichevole con i Delfini Biancazzurri di Pescara.