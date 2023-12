Sfida che profuma tanto di primato. Banca Macerata vuole 10 in pagella

Alle 17 di oggi il Banca Macerata Forum ospita una partita d’alta classifica: la Cbf Balducci, capolista del girone B dell’A2 di volley femminile, riceve la visita della Cremona Ufficio Esperia, seconda forza del raggruppamento a 2 punti dalla vetta. Per la squadra di coach Stefano Saja si tratta del secondo esame consecutivo con una big dopo quello superato sette giorni fa in casa del Montecchio, senza pensare che fra sette giorni ce ne sarà un altro quando la squadra giocherà a Mondovì. Ma adesso c’è da pensare alla sfida con Cremona battuta all’andata dalla Cbf Balducci al quinto set al termine di una gara molto combattuta. Le arancionere vogliono continuare la striscia di vittorie, arrivata finora a quota nove, e mantenere il primo posto in classifica consolidato dopo il successo ottenuto in Veneto sul campo di Montecchio domenica scorsa. Le maceratesi si distinguono per 510 attacchi vincenti contro i 415 di Cremona che si fa valere a muro avendo realizzato 83 punti con questo fondamentale contro i i 70 delle avversarie. Tra le maceratesi Alessia Fiesoli è la giocatrice ad avere realizzato più punti (142), seguono Alessia Bolzonetti con 127 e la finlandese Pija Korhonen con 117. Cremona si affida alla regia di Sofia Turlà, ex Bergamo, in diagonale con Veronica Taborelli, alla Cbf Balducci nella stagione 2019-2020. Al centro la coppia formata da Sofia Ferrarini e Matilde Munarini mentre a schiacciare ci saranno la giovanissima Anna Piovesan e l’esperta Jasmine Rossini. Il libero è Nicole Gamba. " Ci attende - dice il coach Saja - una gara molto tosta contro una squadra che sta giocando molto bene. Cremona è un mix in cui le giocatrici esperte guidano quelle giovani che hanno qualità e voglia di fare bene". Gli arbitri del match sono Deborah Proietti di Perugia e Marco Laghi di Ravenna.