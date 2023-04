Sfida complicata per Macerata, oggi dovrà vedersela con le campionesse del Saronno

Macerata Softball oggi riceve al diamante di via Cioci le campionesse in carica dell’Inox Team Saronno, per la 4ª giornata della serie A1. Saronno arriva con l’entusiasmo delle vittorie in rimonta nel derby contro Bollate. Anche Macerata nell’ultimo fine settimana ha portato a casa il punto di gara2 conquistato in rimonta a Parma. Sarà interessante vedere le neopromosse ragazze guidate dal manager Benito Francia Ventura fronteggiare le tricolori lombarde. "Possiamo giocarcela" assicura Emma Fagioli, 24enne interbase, una delle protagoniste della promozione in A1 di Macerata. Dopo gli inizi ad Ancona, dove è nata, a Montegranaro ha disputato anche due campionati di A1 nel 2014 e nel 2018, e dal 2019 è a Macerata. "Ci aspettano due partite toste. Ho affrontato Saronno anni fa in A2, già era una buona squadra e con il tempo è cresciuta conseguendo risultati nazionali e internazionali". Macerata Softball nelle tre giornate ha dimostrato di poter ben figurare in A1. "Il clima fra noi è sereno, cerchiamo di concentrarci al massimo. Dobbiamo essere cariche, pronte e concentrate. Siamo le ultime arrivate in A1, nessuno avrebbe pensato di trovarci così combattive. Siamo un team in crescita, che fa esperienza contro queste grandi squadre". Emma Fagioli è alla quinta stagione a Macerata, un percorso coronato dalla salita in A1. "È stato un onore, e anche una soddisfazione personale perché sono molto affezionata a Macerata e la sento come una famiglia". L’inizio di gara 1 sarà alle18, in diretta streaming sul canale YouTube Macerata Softball.