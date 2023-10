Sfida nel fango a Corridonia: 800 corridori in gara per il titolo provinciale

"Ci sarà da lottare con il fango". Così si accendono i riflettori sulla 15esima edizione del "Giro d’Italia ciclocross" che per l’intera giornata di domenica 15 ottobre farà tappa a Corridonia, precisamente la terza delle sei totali che hanno già preso il via da Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia. Teatro dell’evento organizzato dal Bike Italia Tour guidato da Francesco Baldoni – sono attesi 800 corridori di ogni età e provenienza, dalle categorie giovanissimi ai master – sarà ancora una volta il parco verde del "Corridomnia Shopping Park" del patron Alfio Caccamo. "Una grande soddisfazione per me e la città", ha affermato durante la presentazione avvenuta nella sala consiliare del Comune di Corridonia, in cui a fare gli onori di casa è stata il vicesindaco Nelia Calvigioni. "Siamo orgogliosi di ospitare la manifestazione – ha esordito quest’ultima – Corridonia è stata sempre attiva nel mondo del ciclismo, oggi lo sport è la medicina migliore per aiutare la società a crescere, soprattutto i giovani". "Questa è la tappa più partecipata e longeva – ha aggiunto l’assessore allo sport Matteo Grassetti – è una competizione che permette ai ragazzi di sfidarsi e divertirsi in sicurezza poi non dimentichiamoci del risvolto turistico e promozionale di cui beneficia la nostra città". Proprio il concetto della valorizzazione dell’entroterra è stato rimarcato dal consigliere regionale, Renzo Marinelli. "Al di là dello sport, facciamo veramente turismo – ha precisato –. I nostri territori hanno bisogno di queste iniziative e come Regione cercheremo sempre di promuovere anche per favorire il collegamento tra mare e montagna". Ad entrare nei dettagli Carlo Pasqualini, presidente Federciclismo Macerata, affiancato per l’occasione da Fabio Luna, presidente del Coni Marche, Fabio Romagnoli delegato Coni della Provincia di Macerata e Lino Secchi della Fci Marche. "Per il quinto anno consecutivo questa tappa sarà ospitata a Corridonia – ha spiegato – e genera un movimento di quasi quattromila persone, tra atleti, dirigenti e accompagnatori, tanto da essere la più partecipata. Sarà anche valida come campionato provinciale di Macerata e verranno assegnate le maglie sia per categorie agonistiche che amotoriali".

Inoltre, sarà preceduta (il 14 ottobre) da "Scopri Corridonia", una passeggiata cicloturistica aperta a tutti, allestita con l’associazione Guide Cicloturistiche delle Marche. Ospite d’eccezione alla cerimonia la giovane "regina" e professionista del ciclismo locale Eleonora Ciabocco. "Ho avuto la fortuna di partecipare e vincere questa tappa – ha raccontato – è un percorso impegnativo dove trionfa chi davvero è in forma".