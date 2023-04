Sfida playoff: c’è il Siena Ingresso gratis allo stadio

RECANATI

Anche la Primavera della Recanatese è in piena corsa per un posto nei playoff dopo una stagione comunque soddisfacente nel quadro di un girone che, logisticamente, è apparso incomprensibile con trasferte infinite, da Taranto a Messina. Domani alle 15 i baby giallorossi di Gianluca Dottori, attualmente sesti con 36 punti, ricevono il Siena, staccato di 3 lunghezze e per l’occasione è stato deciso l’ingresso gratuito per tutti per aiutare il ’fattore campo’. Non sarà semplice con le incognite post-Pasquali ed anche per il fatto che la ’stella’ Guidobaldi, ormai da qualche settimana, è in pianta stabile in prima squadra e dunque seguirà i grandi a Chiavari. Ci saranno comunque tutti gli altri, da Pesaresi a Canonici, da Moliterni a Monteverde, da Valleja a Colonnini e c. per cercare di proseguire questa esperienza che, comunque vada, è stata estremamente formativa. Visto il ruolino di marcia (54 gol realizzati e 52 subiti) la Primavera è garanzia di spettacolo.