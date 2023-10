Sfida senza vincitori tra Falconara e TikiTaka: 1-1 nel posticipo di serie A femminile

1

CITTÀ DI : Sestari, Soldevilla, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah; Praticò, Pirro, Saluzzi, Pandolfi, Elpidio, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti.

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, Cortès; Prenna, De Siena, Gerardi, Xhaxho, Papponetti, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo.

Arbitri: Minardi (Cosenza), Candria (Teramo); crono: Cini (Perugia)

Reti: 13’30’’ st Vanin (T); 15’51’’ Praticò (F)

Una partita stellare e chiusa in perfetta parità. Quella tra Città di Falconara e TikiTaka Francavilla dinanzi ad un bello e caldo PalaBadiali. Finisce 1-1 il posticipo della seconda giornata di serie A femminile di calcio a cinque, dopo 40 minuti di emozioni forti, occasioni e rimpianti. Avanti le abruzzesi con Vanin, abili a riacciuffare la sfida le marchigiane con Praticò. Un punto a testa e risultato più giusto per quanto visto in campo. Il Falconara si presenta ai suoi tifosi, dopo la vittoria in trasferta contro l’Audace Verona, con tanti volti nuovi rispetto al ciclo vincente e forse irripetibile del Triplete e della Champions. Ma l’approccio è di quelli positivi, al cospetto delle vicecampionesse d’Italia. Dall’altra parte le ospiti si affidano alle sortite di Vanin, Bettioli e Bertè per provare a scardinare il muro eretto da Sestari, già beniamino dei suoi nuovi sostenitori. Bisogna attendere la ripresa per vedere i gol. Dopo una serie di parate fenomenali, Vanin piega le mani della stessa Sestari e porta a +1 le sue. La risposta delle ragazze di Domenichetti è veemente, però. E con la "vecchia" guardia, capitan Ferrara a propiziare, Praticò a rifinire, Falconara riacciuffa la partita sull’1-1. Nel finale Elpidio si fa murare due ghiotte situazioni da Duda, mentre Sestari chiude ogni spiffero. Prossimo turno, domenica alle 18 e sempre in casa, contro il Kick Off.

Giacomo Giampieri