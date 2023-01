Sfide di calcio a 5 con la Uisp ai Cappuccini Partito il conto alla rovescia per il campionato

Al via, a Macerata, il primo campionato di calcio a cinque Uisp, indetto dal comitato territoriale. La competizione consisterà in una regular season con gare di andata e ritorno, che poi determinerà la griglia dei partecipanti ai play off e anche della coppa "Wild Card". Quest’ultima vedrà fronteggiarsi le squadre che, al termine della stagione regolare, resteranno fuori dai play off, mentre la coppa garantirà alla squadra vincitrice il tesseramento senza costi degli atleti per la stagione 20232024. In tutto questo, verranno dati anche dei premi gli atleti: miglior portiere, miglior marcatore, miglior assistman, premio disciplina e miglior giocatore dei playoff. Tutto si svolgerà nell’impianto sportivo dei Cappuccini a Macerata, vicino alla parrocchia del Santissimo Sacramento. Il campionato inizierà alla metà di febbraio e si concluderà a giugno. "Lo spirito della competizione vuole essere totalmente inclusivo e puramente ludico e si propone di dare un’opportunità a tutti coloro che desiderano semplicemente praticare lo sport che li appassiona – dicono gli organizzatori –. A tale scopo sono stati fatti sforzi da parte del comitato provinciale di Fermo, per semplificare l’iter burocratico necessario per iscriversi. Resta indispensabile per ogni atleta essere in possesso di un valido certificato medico per l’attività agonistica del calcio a cinque. Per prendere parte al campionato di calcio a cinque, organizzato dall’Uisp nella provincia di Macerata, è possibile consultare i canali social del ‘Campo Calcetto Cappuccini Macerata’, su Facebook e Instagram". Info: 334.2804449 o 347.7282547.