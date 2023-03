Sfilano a Tolentino le promesse del Karate

Successo per la 13ª Coppa di Karate Città di Tolentino sotto la bandiera Csen (Centro sportivo educativo nazionale). La manifestazione è stata organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate maestro Fabrizio Tarulli, in collaborazione con il comitato Csen provinciale. Al palasport, davanti a un folto pubblico, si sono presentati circa 500 atleti provenienti dal centro Italia: hanno effettuato oltre 700 prove nelle varie specialità, battendo il record di iscritti. Tra le 27 società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino ha schierato sul tatami 40 atleti, che hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo alla conquista del primo posto nella classifica delle società. Seconda la Dynamic Sporting Club di Macerata del maestro Roberto Carota, terza la Mora Karate Team di San Benedetto del maestro Simone Mora, quarta la Karate Kai di Civitanova del maestro Umberto Tocchetto e quinta la Buscido Karate Perugia del maestro Giovanni Maurizi. Soddisfatto il maestro Tarulli "per la riuscita dell torneo, per la ricca partecipazione, da parte di atleti e società, e per la presenza e la disponibilità del sindaco e degli assessori del Comune di Tolentino". Presenti il primo cittadino Mauro Sclavi e la vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo.