Sfilza di ori per la ’Ginnastica Macerata’

Ottimi risultati sono stati conseguiti dalla società Ginnastica Macerata al recente campionato interregionale zona centro, sud e isole. La squadra Silver, composta da 18 atlete, ha partecipato alla gara valida per la qualificazione al campionato nazionale in programma a Genova il 27 e 28 maggio.

Categoria Aerostart junior B. Ha vinto l’oro il Gruppo composto da Alice Arzeni, Camilla Menghi, Giulia Porfiri, Anna Capiglioni e Dharma Cerasi Massaccesi. Medaglia d’argento per il Gruppo: Beatrice Iacobone, Lilù Lucifero, Greta Micati, Camilla Pietrani e Luna Porfiri.

Categoria Silver Eccellenza. Medaglia d’oro per la coppia allieve: Michela Del Gobbo, Valentina Zuzolo. Argento per il Trio JRA: Sofia Ferranti, Marta Galletta, Victoria Marinelli. Argento per il Trio JRB: Aurora Carletti, Elisa Mincio, Camilla Prosperi. Tutte le atlete si sono qualificate per la fase nazionale.

Si è inoltre disputato il campionato Interregionale Gold Zona Centro, Sud ed Isole, al quale la società ha partecipato con 16 atlete suddivise nelle categorie Allieve, Junior A, Junior B e Senior valido per la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Porto Sant’Elpidio il 6 e 7 maggio.

Torneo Interregionale Gold

Categorie Allieve

Allieve A1. Individuale; oro: Diana Marchetti. Allieve A2: oro Norah Leoperdi; quarto posto Beatrice Ortenzi. Allieve A3: argento Angelica Garbuglia; bronzo: Matilde Ottaviani.

Coppia. oro: Matilde Ottaviani, Norah Leoperdi; argento: Diana Marchetti, Beatrice Ortenzi. Trio: Medaglia d’oro: Leoperdi, Garbuglia, Ottaviani. Gruppo: oro: Garbuglia, Ottaviani, Leoperdi, Ortenzi, Marchetti

Categoria Junior A. Jra1: Oro per Anna Pinzi; bronzo per Anna Bisconti. Jra2: bronzo per Benedetta Pierluigi (Individuale). Si sono classificate per la fase nazionale, sempre per l’individuale, anche Margherita Paolucci, Evangelista Ginevra, Alessia Moroni. Specialità Trio: argento per Moroni, Evangelista, Pinzi.

Campionato Gold Jrb e Senior

Categoria Junior B

Individuale: bronzo Guenda Cherubini; quarto posto per Matilde Miceli (Individuale)

Gruppo. Oro: Miceli, Cherubini, Paolucci, Marzinotto, Pierluigi

Categoria Senior. Individuale: Oro Arianna Ciurlanti. Qualificata anche Nicol Moreta.

Trio senior; Argento per Ciurlanti, Cherubini e Moreta.

Per la categoria Gold tutte le atlete si sono qualificate per il campionato nazionale di categoria. Gli ottimi risultati testimoniano il proficuo lavoro della responsabile tecnica Arianna Ciucci e dei suoi collaboratori Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani. La società Ginnastica Macerata da tempo porta avanti con profitto un valido lavoro nell’aerobica che sta portando la città a essere un punto di riferimento nella disciplina.