Sfredda: "La Maceratese vuole chiudere in bellezza"

"È l’ultima gara interna della stagione, nel girone di ritorno siamo imbattuti in casa, tre punti sono importanti per finire in bellezza e per salutare i tifosi nel migliore dei modi". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, indica gli stimoli per la partita contro il Porto Sant’Elpidio ininfluente ai fini della classifica. "Penso – aggiunge il diesse – che potrà trovare spazio chi è stato impiegato di meno". Sono tutti a disposizione dell’allenatore, a parte Bugaro. "Ha svolto qualche seduta con i compagni e non è affatto da escludere che possa scendere in campo a fine mese in occasione della gara a Marina che chiuderà la nostra stagione". Sono le ultime giornate e i giocatori vorranno mettersi in luce per il prossimo anno anche perché è tempo di iniziare a programmare per la futura stagione. "Ai primi maggio si tireranno le somme con il presidente Crocioni, in quella occasione – dice Sfredda – si conosceranno i progetti della società e se ci sarà anche il sottoscritto nei piani della dirigenza. A parte questo aspetto, ritengo che la Maceratese possa già contare su un’ottima intelaiatura e di questo il presidente ne è perfettamente consapevole avendo avuto l’occasione per apprezzare i calciatori come uomini e sul piano tecnico in mezzo al campo".