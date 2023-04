Sfredda: "Maceratese, la parola passa al club"

"Avremmo voluto chiudere con il successo per dedicare la vittoria a un pubblico e a una Curva meravigliosi. È normale che nell’anno possano esserci polemiche e critiche, che fanno parte del calcio quando sono fatte nei giusti termini". È quanto dice Giuseppe Sfredda, diesse della Maceratese, sul pareggio casalingo contro il Porto Sant’Elpidio in una gara che non aveva nulla da dire sulla classifica: i biancorossi sono salvi mentre gli ospiti sono retrocessi. "È stata una partita – aggiunge – in cui abbiamo costruito tantissimo, loro si sono difesi bene e sono stati anche un pizzico fortunati". Adesso si tornerà in campo a fine mese per l’ultima giornata di campionato con la Maceratese impegnata in casa del Marina per una partita che ha ben poco da dire essendo retrocessa la formazione di casa. "Domenica ci sarà il turno di sosta e poi chiuderemo il cammino a Marina". La stagione è praticamente terminata e c’è da sfruttare questo tempo per gettare sin da subito le basi perché nel futuro campionato non ci siano così tante sofferenze, sia una stagione più in linea con la tradizione sfruttando la buona base di partenza rappresentata da quest’organico. "Sarà la società – conclude Sfredda – a delineare i programmi per la nuova stagione".