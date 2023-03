Sfredda: "Maceratese, va bene così In campo sempre col coltello tra i denti"

"Dobbiamo giocare sempre con il coltello tra i denti perché non ti regala niente nessuno". È quanto dice Giuseppe Sfredda, direttore sportivo della Maceratese, dopo la fondamentale vittoria sull’Urbino. "Sono tre punti importantissimi – dice – dopo la “non prestazione“ a Castelfidardo dove abbiamo anche dovuto fare fronte a dei problemi (influenza). Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato in campo valore, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia". Alla fine è stata centrata la vittoria senza correre eccessivi rischi, a parte la traversa colpita da Dalla Bona. "Si tratta di uno dei migliori giocatori del campionato, uno che calcia come pochi, e per fortuna che in quell’occasione abbia colpito la traversa. A parte quell’episodio, non abbiamo corso pericoli se non il loro palleggio e fraseggio fino alla trequarti quando poi li prendevamo bene, noi avremmo potuto anche mettere al sicuro il risultato in qualche occasione, magari non limpidissima". Adesso si guarda avanti con un altro spirito. "Ci mancano 9 punti per arrivare a quota 40 e metterci al sicuro". Si riparte dopo la positiva prestazione contro l’Urbino. "Ho visto l’atteggiamento di chi deve mantenere la categoria vincendo una gara sporca come deve fare chi deve salvarsi. Abbiamo mostrato l’atteggiamento di chi non molla mai, di chi sa che solo attraverso la prestazione è possibile fare risultato come ci hanno detto le sfide con Valdichienti Ponte e Fabriano, ma anche contro Osimana e Azzurra in cui avremmo meritato i 3 punti".