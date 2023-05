Sfredda: "Per la panchina c’è anche Strappini"

"C’è la volontà di ripartire dallo zoccolo duro che ha fatto bene la stagione scorsa e a metà della prossima settimana comunicheremo il nome del nuovo allenatore della Maceratese". Sono le prime parole di Peppe Sfredda dopo essere stato confermato diesse della società biancorossa, mentre si sono divise le strade con l’allenatore Peppino Amadio. "Dispiace per Amadio – spiega il diesse – che ha dimostrato di essere un tecnico capace e che conosce molto bene la categoria. Ma sono scelte che rientrano nelle dinamiche del calcio, pensiamo a Spalletti che ha vinto lo scudetto e tuttavia il suo futuro appare lontano da Napoli". Così ora la priorità è individuare chi prenderà il posto: si fanno i nomi di Roberto Lattanzi, Luigi Bugiardini e Gianluca Giandomenico. "Ci metterei anche Marco Strappini che a Jesi ha svolto un buon lavoro. Non mancano le idee e si sta parlando con diverse persone".

L’altro giorno il presidente Alberto Crocioni e Sfredda si sono incontrati decidendo di proseguire assieme il cammino iniziato l’anno scorso. "Ho accettato con entusiasmo la proposta del presidente di continuare il lavoro iniziato lo scorso anno per cercare di fare ancora meglio". Ed è chiaro che in quell’incontro il presidente abbia svelato gli obiettivi. "A Macerata – ha ribadito – non si può disputare un torneo di sofferenza, ma stare nelle prime posizioni perché la città non può permettersi di stare lontano dai playoff. In altre parole, non possiamo fare un cammino come quello del passato girone di andata, ma continuare sulla scia di quanto fatto nella seconda parte di stagione. Ora incominciamo per tempo e quindi è possibile programmare la stagione ripartendo dallo zoccolo duro su cui apportare qualche ritocco mirato".

L’intenzione è ripartire con diversi protagonisti della passata stagione. "Sto in contatto con tutti, l’intenzione è confermarne gran parte". Qualcuno, come Ferdinando D’Ercole è nel mirino di altri club. "Vero, il Teramo è interessato, ma sa che la Maceratese vuole tenerlo".