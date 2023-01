Sfredda sul derby a Montegranaro: "Servirà una prova da Maceratese"

"La Maceratese è pronta ed è in salute per la sfida contro una Sangiustese che è una formazione di valore". Giuseppe Sfredda, direttore sportivo dei biancorossi, parla del derby delle 15 di oggi dove pesa il punto interrogativo sulle condizioni del campo. "Può essere effettibamente un aspetto condizionante – spiega – considerando l’acqua caduta e leprevisioni meteo, di certo non sarà al top e sarà uno svantaggio per due squadre abili nella manovra e che possono contare su buoni elementi". Servirà una Maceratese con lo stesso atteggiamento visto sette giorni fa contro il Valdichienti Ponte. "Noi – dice il diesse – andiamo a caccia di conferme dopo la bella prestazione dell’ultimo turno, sappiamo di affrontare un avversario di valore ma siamo anche consapevoli della nostra forza, delle potenzialità di un gruppo che ha qualità importanti per giocarsela con tutti". L’allenatore Amadio potrà contare su tutta la rosa, eccetto Bugaro, in una gara che nasconde delle insidie. "Affrontiamo una squadra importante nel suo complesso – dice Sfredda – in cui non c’è un giocatore superiore agli altri, come la Maceratese del resto. Sono sempre più convinto che vince sempre la squadra sul singolo". In settimana i giocatori hanno lavorato sodo e con il morale alto dopo la convincente vittoria. "Sono convinto che abbiamo i requisiti per fare bene ripetendo una prestazione da Maceratese".