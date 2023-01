Sfuma il ritorno: Gallo si accasa al Picerno

L’obiettivo di riportare a Recanati il centrocampista Andrea Gallo è sfumato. La "tentazione" da parte del ragazzo c’era ma alla fine hanno deciso gli "argomenti" messi sul tavolo dal Picerno, compagine di alta classifica del girone C. Peccato perché le caratteristiche del classe ’97 in uscita dalla Turris potevano adattarsi alle esigenze dei giallorossi ma, volenti o nolenti, si è costretti a cambiare "direzione". A pochi giorni dalla chiusura del mercato ci sono da sistemare un paio di posizioni di tesserati che non rientrano nei piani tecnici per poter allentare i cordoni della borsa. A cinque giorni dal gong definitivo della chiusura della sessione invernale qualche altra novità ci sarà senz’altro.