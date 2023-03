Sfuma il sogno scudetto per la Santo Stefano Kos Ora c’è la Coppa Italia

Appuntamento nel fine settimana con la Final four di Coppa Italia dove i giocatori del Santo Stefano Kos cercheranno di rifarsi dopo l’eliminazione dalla finale scudetto del campionato di basket in carrozzina. "Dobbiamo smaltire velocemente quella delusione – dice Roberto Ceriscioli, tecnico della formazione portopotentina – per cercare il riscatto nella final four di Coppa Italia e a fine aprile nella final 8 di Eurocup 1". L’appuntamento con la Coppa Italia sarà nel fine settimana a Porto Torres: per i marchigiani semifinale contro Padova, mentre Cantù se la vedrà con la Dinamo Sassari.

Capitolo chiuso in campionato dopo la sconfitta (65-55) con Giulianova al Pala Principi di Porto Potenza, per questo risultato saranno gli abruzzesi a sfidare Cantù per lo scudetto. "È sfumato – dice il tecnico – un obiettivo alla nostra portata. C’è grande delusione. La partita è stata condizionata dai tanti errori al tiro e dalla troppa frenesia. Giulianova ha meritato il passaggio del turno dimostrando di essere diventata una squadra solida".