Sfuma la Coppa Italia Cingoli va ko ai rigori

Sparer Eppan

31

Macagi Cingoli

30

SPARER EPPAN: Bortolot, Solva, Pliger, Oberrauch J. N. 8, Loncaric 2, Bernacher, Singer, Wienderhofer, Pircher, Morandell 1, Bernard, Rainer, Zanutto 4, Marques Cuhna 16, Sepp, Eizans. All.: Oberrauch M., in panchina Prentki.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 1, Ciattaglia 5, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 5, Bordoni 1, Gomes 6, Latini, Strappini 1, Rossetti 1, Gigli, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi.

Arbitri: Corioni e Falvo.

Manca la fortuna, non il valore a Macagi Cingoli battuta dall’altoatesina Sparer Eppan che per 31-30 si aggiudica ai rigori la Coppa Italia di A2, finalissima dei play off per la promozione in Serie A Gold, conquistata l’altro ieri da entrambe le squadre. Macagi Cingoli, 28-28 a 9 secondi dal termine, cede ai rigori. Eccone la successione: Mangoni, parato; Marques Cunha gol, 1-0; Somogyi gol, 1-1; Loncaric, parato; Codina Vivanco, gol 1-2; Zanutto, gol, 2-2; D’Agostino, parato; Oberrauch gol 3-2; Gomes, parato. Prima sconfitta stagionale per Macagi Cingoli dopo 30 successi difilati. La sfida si dipana all’insegna d’un equilibrio davvero esasperato: per tre quarti di gara l’alternanza dei parziali non si schioda dal reciproco +1. Macagi Cingoli vede le sue molteplici conclusioni parate da Samuele Bortolot che tra i pali sfodera prodezze a ripetizione, comprese quelle compiute sui 7 metri avversari. 14-14 al riposo, poi affiorano stanchezza e nervosismo. Al 14’ della ripresa, Sparer Eppan 22-20, quindi, verdetto in bilico, fino ai penalty.

Gianfilippo Centanni