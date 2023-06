Si abbatte un temporale Alla fine l’arbitro rinvia Corridonia-Futura

Un forte temporale si è abbattuto sul Martini poco prima del fischio d’inizio ha reso il campo al limite della praticabilità. L’arbitro Skura di Jesi alle 16.30 ha dato il via alla partita, salvo poi sospenderla temporamneamente in attesa di un miglioramento della situazione. Dopo circa una mezz’ora di attesa la terna ha effettuato un nuovo sopralluogo, la situazione era nettamente migliorata dando l’impressione che si potesse disputare regolarmente la gara. Il Corridonia era favorevole a riprendere la partita, mentre la squadra ospite spingeva per un rinvio, forse perché ne avrebbe potuto trarre vantaggio. Il presidente Bistosini alla fine era molto amareggiato perché ha visto vanificati tanti sforzi per preparare al meglio la partita. Per il recupero si dovrà attendere le decisioni del Comitato begionale della Federcalcio, con la partita che riprenderà dai sette minuti già giocati. Poiché non è stato possibile rimborsare i biglietti, le due società hanno deciso di comune accordo, che per la partita da recuperare l’ingresso sarà gratuito.

Il Corridonia aveva schierato questa formazione: Fall, Keci, Marinelli, Ciucci, Romagnoli, Bigoni, Ripa, Emiliozzi, Garbuglia Michele, Ruzzier, Piccinini. La Futura 96 rispondeva con Raccio, Santarelli, Gentile, Conte, Vallasciani, Marozzi, Monti, Capiato, Pistelli, Mannozzi, Vicomandi.

Quintino Pieroni