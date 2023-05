Si cercano punti in chiave salvezza a casa della leader

Una settimana fa ha favorito la Civitanovese facendole aumentare il vantaggio, ma domani, proprio nella domenica che può valere il ritorno in Eccellenza, la Cluentina deve provare a rovinare la festa ai rossoblù. Dopo un mese esatto lontano da gare ufficiali, i piediripensi proseguono la ripartenza "hard" e quindi, battuta 1-0 l’Aurora, sono attesi domani alle 16.30 al Polisportivo dalla Civitanovese capolista. Una trasferta proibitiva per continuare la lotta salvezza, tanto più considerando che i locali in caso di successo sarebbero aritmeticamente promossi con tre turni di anticipo. Gara impossibile o quasi ma i biancorossi ci proveranno, memori anche dell’1-1 d’andata pur giocando a Villa San Filippo. L’allenatore Canesin non avrà Salvatico (espulso nel caldo finale post Aurora) ed anche Squarcia, che era stato recuperato in extremis dopo uno "strappo" ma non ci sarà per squalifica. Insomma problemi in difesa dove bisognerà limitare bomber Paolucci senza i centrali titolari, mancherà infatti anche Foglia infortunato.

an. sc.