Si fanno valere gli atleti della Juvenilia di Pollenza nelle gare di Terni e a Rovigo

Non sono mancate ultimamente le soddisfazioni per la Juvenilia di Pollenza. Al Memorial Pioli di Terni la Juvenilia si attesta al sesto posto nella classifica generale per società grazie ai risultati di Danny Sargoni, categoria senior maschi, primo sul giro sprint e secondo sulla 5000mt a punti; terzo Edoardo Marinelli, categoria senior, sul giro sprint e sulla 5.000 a punti; prima Valentina Buccolini, categoria senior femmine, sul giro sprint e seconda sulla 5.000 a punti; quarta Noemi Tordini, categorie senior femmine, sul giro sprint e sulla 5.000; quinta Elisabetta Fattori, categoria Junior femmine, sul giro sprint e sulla 5.000. Per la categoria Allievi: quinta Sofia Fermanelli nel giro sprint e 11ª nella 5000mt a punti; settima Sara Sdrubolini sul giro sprint e ottava sulla 5.000 a punti; ottava Alessia Frisoli sul giro sprint e 16ª sulla 5.000; ottavo Virgili Simone sul giro sprint e sulla 5.000 a punti.

A Rovigo, in occasione del memorial Arturo Ponzetti, hanno gareggiato 13 atleti. Primo posto per Chiara Illuminati, categoria esordienti, nella gara di destrezza e nella 8 giri in linea; secondo Leonardo Baccifava nella destrezza e bronzo nella 8 giri in linea; successo di Valentina Buccolini nella 5.000 sprint; è salito sul gradino più alto del podio Danny Sargoni nella 500 mt sprint ed è arrivato quarto nella 10.000 mt ad eliminazione.