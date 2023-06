Si muove l’Atletico Ascoli: obiettivi Mariani e De Angelis

Formalizzato il prolungamento del contratto con mister Sergio Pirozzi, che rimarrà alla guida del club del patron Graziano Giordani, per altri due anni, l’Atletico Ascoli è pronto a tuffarsi nel mercato per allestire una squadra che possa essere competitiva nel nuovo campionato di Serie D. Il ‘salto’ di categoria tra Eccellenza e Interregionale è decisamente alto e servirà attrezzarsi degnamente, ma la base di lavoro è comunque buona e le prime conferme della rosa bianconera mostrano quanto la società abbia voglia di presentarsi ai nastri di partenza con tutte le carte in regola per non soffrire. "Per l’Atletico sarà il primo campionato di Serie D – ha ammesso il tecnico Sergio Pirozzi – io ho grande esperienza in questo torneo e insieme alla società sono convinto potremmo toglierci tante soddisfazioni. Sarà un campionato difficile, dove probabilmente andremo ad incontrare corazzate e squadre dall’importante blasone. Noi dovremmo puntare a ritagliarci il nostro spazio con i migliori giocatori ascolani e di prospettiva che sono sparsi per l’Italia. È questo il profilo dei calciatori che ci interessa. Solo facendo così potremmo costruire il futuro di questa società che ha già un presente solido ed importante". E in questo senso ci si sta già muovendo. Le conferme del difensore Casale e dell’attaccante Minnozzi sono i primi tasselli della nuova rosa.

Con loro sembra poter essere fattibile anche la conferma del trequartista Vechiarello e di Esposito. Difficile invece che possano restare l’esterno Di Ruocco e il centrocampista Gabrielli che potrebbe accettare il trasferimento in Eccellenza all’Atletico Azzurra Colli di Mister Nico Stallone. Tra i calciatori ascolani in giro per i vari campionati ce ne sono due che piacciono molto a Mister Pirozzi. Il primo è Edoardo Mariani, all’Atletico fino allo scorso anno e poi trasferitosi in Serie D ad indossare la maglia dell’Aglianese dove ha giocato 37 partite realizzando 9 reti con 7 assist. Una operazione difficile ma non impossibile per farlo tornare in bianconero. L’altro nome è quello di Alessandro De Angelis, vero e proprio pivot di centrocampo classe 1998, partito dalle giovanili dell’Ascoli e purosangue ascolano, reduce dalla stagione a Montegiorgio e che ha indossato anche le maglie di Casatese, Vastese, Seregno e Avezzano. In rossoblù ha totalizzato 33 presenze e un gol. Poi c’è il portiere. Piace molto Matteo Raffaelli classe 2005 che ha difeso fino a ieri la porta della Primavera dell’Ascoli di Mister Nosdeo. Matteo è il figlio di Andrea Raffaelli pallavolista sambenedettese di grande talento sia in palestra che nel beach volley. Con lui anche Samuele Scartozzi classe 2004 che si è messo in mostra nell’Atletico Azzurra Colli.

Valerio Rosa