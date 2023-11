Si salvano Montini e Calderoni, male Gasbarro

Furlanetto 5,5: Un po’ troppo impreciso nelle prese. Guccione sui gol non gli ha dato grandi possibilità di salvare.

Eleuteri 6,5: Si vede più in attacco che in copertura. Doppio assist per il terzino. Nel primo gol dell’Arezzo poteva raddoppiare meglio su Pattarello.

Spedalieri 6: Buona prova. Quando esce in anticipo azzecca quasi sempre i tempi. Interventi precisi e meno nervoso del solito.

Gasbarro 5: Prestazione altalenante. Inizia bene, si abbassa di brutto nella fase centrale e torna benino nel finale. Sul secondo gol aretino ha tante responsabilità.

Calderoni 6,5: Per l’ennesima volta uno dei migliori. Fondamentale sia quando spinge che in ripiegamento. Con esperienza evita il quarto gol su Pattarello. Al momento la Fermana non può fare a meno di lui.

Scorza 6: Tanto lavoro sporco per il centrocampista. Rispetto al solito, tira qualche volta in più. Continua a crescere.

Giandonato 5: Si vede troppo poco in qualsiasi fase della partita (dal 31’ st Paponi 5,5: si intreccia con Montini su un tiro al volo. Per il resto poca roba).

Pinzi 5: Gli scatti e la qualità del figlio d’arte sembrano persi. Il Pinzi dello scorso anno non si vede più da tempo (dal 17’ st Misuraca 6: Segna e zittisce tutti, purtroppo non basta per il risultato).

Tilli 6: Uno dei pochi (se non l’unico) in grado di saltare l’uomo. Dà brio all’attacco (dal 31’ st Fontana 5,5: qualche imprecisione di troppo).

Montini 7: Gioca tanto e bene fuori dall’area, ma quando gli arriva il pallone giusto non sbaglia. Si segna poco, ma rimane il capocannoniere dei gialloblù con il terzo gol stagionale.

Semprini 5: Ancora troppo poco. Lotta e ci prova, ma le imprecisioni sono tante (dal 14’ st Curatolo 5,5: impalpabile).

All. Stefano Protti 6: Cambi particolarmente offensivi nel finale, quanto serviva vincere, o quantomeno pareggiare, questa partita La reazione mentale c’è stata. La Fermana di una settimana fa avrebbe perso 5-0. Il problema più grande rimane la classifica.

fi.ro.