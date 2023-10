Si sblocca l’ex Forte. Una doppietta contro il Lecco

In B negli altri incontri di giornata spicca il 3-0 rifilato dal Cosenza al Lecco nel match disputato al San Vito-Marulla. Il quarto successo ottenuto dai lupi guidati da Caserta è stato favorito dalla doppietta dall’attaccante Forte. L’ex Ascoli, fino a qualche mese fa chiamato a difendere i colori bianconeri, è riuscito a sbloccarsi con la maglia dei calabresi grazie a due reti di pregevole fattura che hanno di certo dato una bella mano alla squadra per conquistare altri tre punti in grado di favorire un bel balzo in classifica. Quello necessario per entrare in piena zona playoff. La prima marcatura dello squalo, con un formidabile destro dal limite, è arrivata soltanto dopo appena qualche minuto di gioco grazie al pallone recuperato e servitogli da Calò. La seconda invece è arrivata in avvio di ripresa e anche stavolta il centravanti è riuscito a scagliare da fuori area un destro violento e preciso che non ha dato scampo al portiere avversario.