"Si sfidano due squadre in un buon momento"

"Affrontiamo una squadra molto in forma e non sarà per nulla facile". Mette in guardia i suoi giocatori Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, sulla sfida contro il Matelica. "Gli avversari – aggiunge – vengono da una striscia di risultati utili consecutivi importanti, nel nuovo anno sono ancora imbattuti, ma anche noi stiamo giocando bene e ottenendo grandi risultati e di questo sono soddisfatto". Passarini spiega che partita si aspetta dalla squadra, "dovremo giocare una gara di livello, come stiamo facendo in queste settimane, approcciandola bene fin da subito, senza correre troppi rischi e gestendo bene le diverse fasi della sfida". Ogni giocatore nello scacchiere tattico del tecnico biancorosso ha una sua importanza, indipendentemente dal minutaggio, "ho a disposizione la squadra al completo e questo mi offre diverse possibilità di scelta, sia dal primo minuto che a partita in corso, perché come dimostrato anche nell’ultima vittoria a Castel di Lama, i cambi hanno primaria importanza".

m. n.