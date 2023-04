"Siamo contenti per il risultato, ma questo è soltanto l’inizio"

Il primo duello in post season contro Milano va in archivio con l’esultanza dei quasi tremila accorsi all’Eurosuole Forum. E gli inevitabli cori di scherno verso gli acerrimi rivali di Perugia appena eliminati proprio dai ragazzi di Piazza. A fine gara è Simone Anzani ad aprire le interviste: "Era una partita difficile e l’abbiamo interpretata alla grande, però si tratta solo del primo passo e di conseguenza dobbiamo rimanere coi piedi ben saldi a terra. Milano ci ha dimostrato nel quarto di finale vinto contro Perugia di avere nella tecnica e nell’agonismo le proprie armi vincenti. Da domani – conclude il centrale – dovremo concentrarci sulla prossima sfida come se fossimo noi a trovarci sotto nella serie".

Poi voce al migliore di serata, Fabio Balaso: "Era importante partire col piede giusto e ci siamo riusciti. Domenica in gara2 sarà però tutta un’altra storia. Questa (ieri, ndr) sera abbiamo giocato molto bene nei fondamentali di seconda linea, siamo riusciti a contenere i loro battitori più forti, e questa a mio giudizio è stata una chiave fondamentale per la vittoria finale. E’ stato bellissimo – prosegue il libero della Lube – giocare anche stasera davanti ad una splendida cornice di pubblico. Mi auguro – conclude Balaso – che i nostri tifosi continuino a seguirci così numerosi e con questo calore anche nel prosieguo dei playoff".

Infine l’analisi di coach Gianlorenzo Blengini: "Innanzitutto siamo molto contenti per il risultato. Dobbiamo comunque tener conto del fatto che si tratta soltanto dell’inizio di una serie che dovremo interpretare al meglio. Milano, del resto, aveva perso 3-0 anche gara1 dei quarti con Perugia. Quindi bene, l’inizio è stato dei migliori, abbiamo approcciato questa semifinale con attenzione e concentrazione, proprio come volevamo. Ripeto però che la serie è ancora lunga e questo – conclude il coach della Lube Civitanova – lo sanno benissimo pure i miei giocatori".

an. sc.