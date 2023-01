"Siamo decisi a restare sulla scia del girone d’andata"

"Ci siamo allenati bene perché c’è tanta voglia di riprendere il cammino lasciato prima della sosta". Manuel Dell’Aquila, attaccante del Montefano, è già proiettato sulla gara interna di domenica contro il Chiesanuova che apre il girone di ritorno. "Ci attende – aggiunge – un avversario di valore che ha fatto acquisti mirati a dicembre, dobbiamo stare attenti ai loro punti di forza. Il Chiesanuova è una squadra completa che può fare bene". Di contro il Montefano dovrà ripetere quanto fatto fino a questo momento. "La mentalità deve essere sempre la stessa, e cioè giocare la palla, imporre il gioco e continuare a spingere forte nelle gare interne così come abbiamo fatto nell’andata". Nella prima parte di campionato il cammino del Montefano è stato splendido e adesso i viola non sono più una sorpresa. "Ma io direi – chiarisce il giocatore – che è da qualche anno che il Montefano non è una sorpresa, nelle ultime tre stagioni ha disputato tornei abbastanza importanti. Quest’anno abbiamo fatto uno step in più ed è quanto volevamo in estate. Il Montefano è una bella realtà da tempo e ora dobbiamo continuare a lavorare sodo perché non ci sono altri segreti". In casa il Montefano ha raccolto 20 punti, nessuno ha fatto meglio, e 6 in trasferta. "Abbiamo perso immeritatamente qualche punto lontano dal nostro campo, non c’è differenza nell’atteggiamento tra le gare in casa e fuori, cerchiamo sempre di imporre il gioco e magari in casa sfruttiamo meglio il campo con un fondo sintetico e molto veloce, è quindi normale avere raccolto qualcosa in più". È un Dell’Aquila molto deciso. "Sto bene e sono motivato a continuare a fare una bella stagione e nelle ultime giornate deciderò sul mio futuro". Sta forse prendendo piede l’idea di smettere? "C’è questa possibilità, ma è difficile che possa avverarsi se dovessi stare bene come in questo momento. E così aspetto il girone di ritorno".