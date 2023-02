"Siamo in ripresa In palio a Osimo punti pesanti"

Ora per il Valdichienti Ponte l’obiettivo è riassaporare il gusto del successo, ci proverà oggi a Osimo dopo il primo punto del 2023 arrivato nel match casalingo con il Chiesanuova. "Senza dubbio – analizza il tecnico verdefluo Dario Bolzan – contro il Chiesanuova abbiamo dato un segnale di ripartenza interpretando una buona partita, purtroppo due disattenzioni ci sono costate i tre punti. La squadra sta bene ed ora ci attende una trasferta insidiosa, su un campo ostico dove affronteremo una compagine attrezzata; dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Ciò che più mi interessa sono i nostri risultati, l’Osimana è forte ed in casa sua è più difficile conquistare punti, si tratta di una squadra di alta fascia così come noi". Ad oggi i calzaturieri sono fuori dalla zona playoff, quindi sarà ancor più cruciale ritrovare lo smalto del girone di andata, quando la vetta della graduatoria è stata ad un passo prima che iniziasse un gennaio fatto di sole sconfitte. "In questo campionato – sottolinea Bolzan – la continuità è fondamentale, per noi non sarà una partita determinante, ma di certo sarà importante in quanto i punti in palio sono pesanti, però i miei ragazzi hanno lavorato bene e sono sicuro che faremo una prestazione all’altezza".