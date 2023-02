A presentare il match dell’Eurosuole Forum sono stati Ivan Zaytsev e Andrea Rossi. Queste le parole dell’opposto della Lube: "Ci aspetta una gara complicata contro una squadra che gioca una buona pallavolo, sa preparare i match e vanta atleti di qualità. Dovremo fare molta attenzione. Non ci nascondiamo, stiamo attraversando un periodo difficile, abbiamo incontrato delle problematiche e siamo una squadra ferita. Dobbiamo raccogliere tutte le energie per reagire in casa e restituire il sorriso ai tifosi".

Così invece il centrale della Top Volley: "Facciamo visita a una squadra che non sta passando il suo periodo migliore. Sicuramente ci aspetterà una battaglia sportiva. Anche noi dobbiamo riscattare le ultime due partite e avere un approccio diverso. Conosciamo il valore della squadra e le sue individualità importanti, noi ce la metteremo tutta per portare a casa qualche punto. La classifica si sta accorciando e, in vista dei playoff, sarà importante immagazzinare punti preziosi".