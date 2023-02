Durante un incontro per annunciare il rinnovo di una sponsorizzazione, il presidente della Emma Villas Aubay Siena, avversario domenica della Lube, ha anticipato la partita ed il finale che attende i toscani ultimi con Taranto: "Le prossime quattro partite saranno tra le più importanti della storia della nostra società – ha dichiarato Giammarco Bisogno –. Rappresentano un passaggio quasi campale e decisivo per noi, dobbiamo affrontarle sapendo che ne va anche del futuro del nostro percorso e della nostra organizzazione. Stiamo lottando anche con una serie di episodi che probabilmente avrebbero messo ko qualche altra squadra. Il team crede nella salvezza. Nelle prossime due gare casalinghe faremo dei prezzi speciali per avvicinare ancora più persone e affinché ci sia un grandissimo pubblico al PalaEstra. Dobbiamo supportare la squadra nel nostro palazzetto, dovremo essere compatti e uniti per mantenere la Superlega".