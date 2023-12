Simoni: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, il risultato è giusto"

"Con un po’ di fortuna avremmo potuto portare a casa il risultato pieno. Il pareggio è un risultato giusto". A parlare, a fine gara, per l’Atletico Ascoli, è Alex Simoni, chiamato a sostituire in panchina lo squalificato mister Seccardini. "Sono già parecchie gare – ha continuato Simoni - che raccogliamo complimenti dalle altre squadre. Facciamo un buon calcio ma abbiamo bisogno di punti, dobbiamo lavorare e migliorare dove manchiamo. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, ho visto la mia squadra avere un buon ritmo nonostante avevamo giocato di mercoledì. In classifica siamo in una zona delicata. Ci manca qualche punto ma è inutile stare a recriminare. Ora testa al Notaresco, l’obiettivo è quello di non staccarci da quelle squadre in zona playout e giocarcela fino ala fine. Il gol annullato? Dalla panchina non siamo riusciti a vedere se la palla era fuori ma non ragioniamo sugli episodi". "Abbiamo dimostrato contro la Samb che la sconfitta con il Vastogirardi (mercoledì, ndr) era immeritata - ha aggiunto il ds Mario Marzetti -. Siamo una squadra che non molla fino all’ultimo. La gara è stata preparata in modo impeccabile, peccato i due errori sui gol. Il mercato? Teniamo gli occhi aperti anche se il mercato di dicembre inganna spesso. Stiamo lavorando su qualche profilo, se riusciamo. Abbiamo un gruppo valido in cui crediamo e con cui possiamo andare avanti. Proveremo comunque a fare qualcosina sicuramente".