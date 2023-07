Sintini promuove la nuova Lube "Lagumdzija il colpo dell’estate"

di Andrea Scoppa

Parlare con Giacomo "Jack" Sintini è sempre un piacere. L’alzatore del primo Scudetto della Lube, anno di grazia 2006, interviene al Carlino per approfondire temi legati al mondo biancorosso. Sintini da anni si occupa di formazione motivazionale nelle scuole e nelle aziende e con la sua associazione raccoglie fondi per la ricerca medica contro leucemie e linfomi (da lui superato nel 2011, era al quarto stadio) e per l’assistenza in campo onco-ematologico. Proprio ieri è venuto a Trodica per prendere parte al "Fra Day", torneo di beach volley in memoria di Francesco Vico, sulla sabbia a giocare c’era il neo modenese Osmany Juantorena.

Jack, facciamo un passo indietro qual è la sua opinione riguardo l’ultima finale scudetto?

"Trento alla fine ha meritato il trionfo ed ha raccolto quanto ha seminato in questi anni. Chiaro che sia l’Itas che la Lube hanno trovato la strada aperta dalla clamorosa eliminazione di Perugia, ma l’essere arrivati in finale dimostra che si è lavorato bene da ambo le parti. Non si poteva non provare simpatia per la squadra di Lorenzetti visto che negli ultimi anni aveva più volte perso finali, basti pensare alla Coppa Italia e alle due di Champions".

Lorenzetti che poi è approdato a Perugia dove lei vive. L’architetto può essere l’uomo giusto per ricreare nella squadra quell’equilibrio mentale che è mancato nelle ultime stagioni?

"Di sicuro il problema non era tecnico, Lorenzetti è un grande allenatore ma non è che gli altri prima non lo fossero. Heynen veniva dalla vittoria del Mondiale, Grbic da quella di Champions... è evidente che le colpe non erano degli allenatori".

La Lube ha abdicato dopo tre scudetti ma essere arrivata in finale nell’anno della rivoluzione e del nuovo ciclo è un mezzo trionfo. Il futuro è dalla sua parte?

"Proprio durante la finale pensavo che Civitanova avrà tante altre occasioni con questo gruppo giovane. I tifosi devono essere felici di quanto fatto dai ragazzi di Blengini perché, oltre ai risultati ho visto un bel gioco ed ho visto ragazzi come Nikolov maturare in modo enorme durante i playoff".

E adesso appare più forte dopo le operazioni di mercato. È d’accordo?

"Sì, la Lube ha una batteria di martelli davvero impressionante. Una squadra ultra votata all’attacco. Chiaro che dovrà migliorare in ricezione. E aggiungo che il gran colpo l’ha fatto prima, nei playoff ho visto uno Zaytsev tornato sereno, coinvolto e decisivo".

Quanto è importante l’arrivo di un cannoniere come Lagumdzija?

"Secondo me è l’acquisto più importante di tutto il mercato finora, più di Kaziyski o Sapozhkov. E dico attenzione a Motzo, a me piace molto".

Il mercato non è finito ma le squadre più forti hanno probabilmente ultimato le rose. Quale è la sua griglia di partenza per la prossima SuperLega?

"Io continuo a mettere Perugia avanti a tutti ma Trento, Civitanova e Piacenza sono subito dietro. Poi Milano, Modena e Verona, un tris di formazioni che farà passare un brutto quarto d’ora a tutti".