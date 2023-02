Sios Novavetro a tutto gas Al via la corsa promozione

Inizia sabato la seconda fase del campionato regionale di serie C maschile di pallavolo cui hanno avuto accesso le prime quattro classificate dei due gironi marchigiani. Fra loro c’è anche la Sios Novavetro San Severino che parte in vetta alla classifica. Le otto formazioni in corsa per la promozione in B partono con i punti conquistati nella prima fase. E i settempedani sono primi, con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda. Ecco la graduatoria di partenza: Sios Novavetro 37, Virtus Fano 33, Trasporti Frezzotti Francesco 31, Aurora Appignano 30, Farmacia Amadio Rsv 30, Terra dei Castelli 26, Volley Game T-Trade 24, Travaglini Ascoli 23. Si andrà avanti con gare di andata e ritorno; alla fine la prima salirà nella serie cadetta. Il primo banco di prova per la compagine di San Severino è previsto per sabato alle 21, in casa, al palasport "Ciarapica" contro la Game T-trade Group Falconara. Intanto, nei quarti di finale di Coppa Marche, i ragazzi di coach Adriano Pasquali hanno vinto in trasferta il match di andata contro la Travaglini Ascoli (2-3). Il ritorno ci sarà mercoledì 8 febbraio (ore 21) sul parquet settempedano.

m. g.