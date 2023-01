Sios Novavetro, splendido cammino Primi in serie C e ai quarti di Coppa

Non smettono di stupire le squadre di pallavolo, maschile e femminile, di San Severino. I ragazzi della Sios Novavetro, allenati da Adrian Pablo Pasquali, hanno chiuso il girone del campionato regionale di serie C al primo posto del girone, con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda. Nell’ultima partita del 2022 si sono regalati per Natale un importante successo (1-3) sul campo della Travaglini Pallavolo Ascoli. Questa formazione sarà anche la prossima avversaria dei settempedani nei quarti di finale di Coppa Marche: il match di andata è in programma il 19 gennaio nella palestra Forlini di Ascoli. La Sios Novavetro ha raggiunto, nella passata stagione, la finalissima di questa competizione e ha sfiorato, in campionato, il salto fra i cadetti. Dunque, il gruppo di coach Pasquali si sta confermando ai vertici delle categorie regionali. Sta andando bene anche la squadra femminile, targata Tormatic e guidata dal riconfermato coach Mosca. Le neopromosse ragazze di San Severino, infatti, hanno terminato l’anno con una bella vittoria (1-3) sul parquet di Ancona, conquistando così tre punti molto importanti che le fanno salire al sesto posto nel girone. Anche loro, quindi, possono guardare al 2023 con buone prospettive di classifica.

m. g.