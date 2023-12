Siracusa tosto, Macagi fallisce la rimonta

Macagi Cingoli

MACAGI : Mihail, Albanesi, Tapuc, D’Agostino 1, Ciattaglia 5, Shehabeldin 5, Ottobri, Mangoni 4, Somogyi, Bordoni, Latini, Strappini 5, D’Benedetto 4, Rossetti 4, Compagnucci, Codina Vivanco 11. All.: Palazzi.

TEAMNETWORK ALBATRO SIRACUSA: Hermones, Martelli, Souto Cueto 5, Eyebe Li 12, Marino 4, Sciorsci 2, Mantisi, Zangri, Cantore 1, Pauloni 1, Vinci 4, Burgio, Nemeth 6, Grotti 4. All.: Garralda.

Arbitri: Rhim di Ferrara e Plotegher di Trento.

Che fosse un avversario tosto era previsto, che tale si confermasse lo attesta la sua vittoria: il Siracusa batte 39-35 la Macagi Cingoli in costante sofferenza nel primo tempo e, durante la ripresa, capace di accendere fiammelle di speranza che però non diventano fuoco. Siracusa mette subito sotto la Macagi Cingoli che difende male e, salvo il 2-2 al 3’, è a -6 al 15’. Aaron Codina Vivanco (foto) realizza limitando appena il passivo, quindi il baldanzoso Siracusa conclude fase uno sul 15-22. La Macagi Cingoli si ripropone più convincente nel reparto arretrato, riduce lo scarto (19-23 al 4’) però il Siracusa, meno pimpante ma più tenace nel contenimento, conduce 20-27 all’8’. La scalata verso la rimonta si materializza tra il 17’ (rigore parato dal Mihail) il 18’ (quando il Siracusa è a +2) e il 19’: 30-31!. Dunque ci sono i presupposti per un finale effervescente: 30-33 al 22’, 32-33 al 23’. Purtroppo, i sogni della Macagi Cingoli muoiono sul declinare della sfida che ha un epilogo incandescente: sa di sale, per Strappini & C.

Gianfilippo Centanni